Вынесли шесть тонн ядовитой жидкости: в краже спирта для «Мистера Сидра» со склада МВД в Самаре подозревают отца с сыном

Воров на территорию, где хранился конфискат, пустил сержант / Фото: МВД

Стало известно, кто украл ядовитый метиловый спирт для Мистера Сидра» со склада в Самаре. К похищению конфискованной полицией продукции могут быть причастны 49-летний местный житель и его 27-летний сын. Также в числе подозреваемых — сержант, который охранял склад.

Вынесли 6 тонн спирта

По предварительным данным, спирт похитили в период с 20 по 30 мая 2023 года. Склад находился под охраной, но сержант, которому вверили территорию, вступил в сговор с двумя самарцами. Он пустил мужчин на склад, и те вынесли оттуда шесть тонн спиртосодержащей продукции, пишет телеграм-канал «База». Партия хранилась там с 2012 года, когда ее конфисковали в ходе проверки.

Подозреваемые задержаны

В четверг, 8 июня 2023 года, в полиции сообщили, что все трое подозреваемых были задержаны. Насколько известно, в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Им может грозить до шести лет колонии.

Увольнения в облглавке

Напомним, похищение ядовитого спирта для сидра, отравившего десятки жителей Поволжья, стоило карьеры двум высокопоставленным сотрудникам регионального главка. От занимаемой должности освободили заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Свой пост он занимал с августа 2020 года.

Также из органов внутренних дел уволят начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Александра Ремнева. Такое решение 8 июня 2023 года принял глава МВД России Владимир Колокольцев.

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