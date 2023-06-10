Бывший председатель кассационного суда в Самаре Александр Ефанов обжаловал отстранение

Полномочий судьи председателя Шестого кассационного суда лишили в мае 2023 года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Экс-председатель Шестого кассационного суда в Самаре Александр Ефанов намерен вернуть свою должность. В Верховый суд 7 июня 2023 года поступила жалоба от бывшего судьи. Его лишили полномочий в мае 2023 года из-за нарушения норм судебной этики.

- Жалоба поступила на решение Высшей квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховного суда РФ.

Напомним, поводом для досрочного прекращения полномочий стала покупка элитного земельного участка на острове Поджабный в Самаре за стоимость, которая в десятки раз ниже рыночной цены.