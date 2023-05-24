Председателя Шестого кассационного суда Самары досрочно лишили полномочий судьи

Также председателя Шестого кассационного суда Самары лишили 1-го квалификационного класса. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 24 мая 2023 года, в Москве рассмотрели дело председателя Шестого кассационного суда Самары Александра Ефанова. Стало известно решение Высшей квалификационной коллегии судей России.

— ВККС России наложила на председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, — сообщает телеграм-канал «Вести. Дежурная часть».

Помимо этого, председателя Шестого кассационного суда Самары лишили 1-го квалификационного класса. Решение может быть обжаловано, однако пока неизвестно, будет ли Ефанов это делать.

Напомним, поводом рассмотрения дела в ВККС России стали сведения, поступившие от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. По информации народного избранника, Александр Ефанов нарушил нормы судебной этики, когда приобрел элитный земельный участок на острове Поджабный в центре Самары в десятки раз дешевле рыночной цены.

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