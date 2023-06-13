Бездомные собаки атаковали припаркованный автомобиль на ул. Бубнова в Самаре

Трое псов напали на припаркованную иномарку Фото: скриншот видео

В Самаре продолжает орудовать банда четвероногих бездомных разбойников. На этот раз хвостатые преступники разнесли автомобиль Toyota RAV4 на улице Бубнова. Момент нападения засняла камера домофона. Видео опубликовали в соцсетях.

Все случилось ночью 10 июня 2023 года у подъезда № 3 дома № 4 по улице Бубнова. Припаркованной там иномаркой заинтересовались сразу три собаки. Их чем-то привлек моторный отсек машины. Они настойчиво что-то вынюхивали в районе капота авто. После этого псы стали отрывать от Toyota левый передний подкрылок.

Дальнейший разбор машины на части остановила женщина, которая вышла из подъезда. Собак напугало присутствие человека, и они покинули место своего преступления.

Напомним, ранее «КП-Самара» писала, что делать, если собаки напали на автомобиль. Кинолог рассказал, почему они так поступают, а юрист – с кого взыскать ущерб.

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