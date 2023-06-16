В Самаре обсуждают дальнейшее переустройство инженерных сетей в зоне метростроя

После одобрения всех ресурсоснабжающих организаций состоится очередная экспертиза. Фото: администрация Самары

В Самаре прошло совещание, на котором обсуждалось целесообразность дальнейшего переустройства инженерных коммуникаций, попадающих в техническую зону метростроя.

— Рассматривается возможность исключения переустройства части сетевых коммуникаций в границах улиц Ульяновской и Маяковского, на которые строительство не повлияет. При таком варианте сети будут оставаться выше тоннелей, — рассказали в городской администрации.

Отмечается, что ранее на региональном уровне решили не переустраивать коммуникации на определенном отрезке. Теперь после одобрения всех ресурсоснабжающих организаций состоится очередная экспертиза для исключения из работ данные сетевые отрезки.

Параллельно в районе площадки строительства на перекрестке улиц Ново-Садовой и Полевой для временного электроснабжения идет комплектация трансформаторов. Их планируется смонтировать к концу августа 2023 года.

А на второй площадке строительства сборка ТПМК начнется после проведения торгов, с победителем которых заключат контракт на поставку и монтаж комплектующих щита. Это должно произойти примерно к концу второй декады июля.

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