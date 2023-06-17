Следователи проводят проверку из-за гибели спортсмена на Волге в Самаре

Спортсмен погиб во время соревнований по триатлону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи начали проверку из-за гибели одного из участников триатлона в Самаре. Спортсмен из Екатеринбурга утонул в Волге в субботу, 17 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

По данным правоохранителей, сегодня утром 37-летний мужчина нырнул в воду с баржи, расположенной напротив Первомайского спуска, и пропал. Его поиски велись весь день. В шестом часу вечера спасатели ПСС Самарской области нашли труп спортсмена в районе «Ладьи». Предварительная причина гибели — утопление.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Чтобы установить точную причину гибели жителя Екатеринбурга, будет назначен ряд медицинских экспертиз. По итогам проверки правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.

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