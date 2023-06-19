Появились первые фото новой лестницы на площадке Грушинского фестиваля в Самарской области

У лестницы появились деревянная обшивка и ограждения Фото: правительство Самарской области

В Самарской области обновили спуск, который идет от железнодорожной платформы имени Валерия Грушина к фестивальной поляне на Мастрюковских озерах. Теперь там красуется удобная деревянная лестница. Фото обновленной локации опубликовало правительство региона.

Существующую на горе лестницу привели в порядок и «вписали» ее в природу. У нее появились деревянная обшивка и ограждения. Ранее ведущий архитектор проектного бюро ТМ Ирина Фишман сообщала, что на лестнице сделают подсветку, которая будет включаться только во время движения.

На фестивальной поляне планируют обновить и амфитеатр, который находится в плачевном состоянии. Его хотят полностью заменить и укрепить каркасом весь склон.

Напомним, в 2023 году в Самарской области пройдет 50-й юбилейный Грушинский фестиваль. Он продлится несколько дней – с 29 июня по 2 июля.

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