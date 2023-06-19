В Самарской области «ВолгаФест - 2023» посетило более 150 тысяч человек

Особой популярностью пользовался и «Замок для чудовищ». Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В Самарской области завершился «ВолгаФест - 2023». В ходе него на набережных в четырех городах региона было более 150 тысяч посетителей, 50 мероприятий, 100 «свадеб». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

В этом году фестиваль состоялся на первой очереди набережной в Самаре, а также в Тольятти, Сызрани и Октябрьске. Тему любви поддерживали визуальное оформление и символические бракосочетания на волжском мысе. Всего на фестивале «поженилось» более 100 пар.

Также почти неделю работали музыкальная, театральная, образовательная и паблик-арт программы. Победители конкурса пляжной архитектуры создали три паблик-арт объекта, которые останутся на территории пляжа до конца летнего сезона.

Насыщенная была работа и музейных площадок. Например, Художественный музей установил атлантов и рассказал о любви Павла и Веры Шихобаловых. Образовательный центр говорил о проявлениях любви в психологии, антропологии, экологии, искусстве.

Особой популярностью пользовался и «Замок для чудовищ». Внутри него говорили о том, что любовь не только лечит, но и приносит боль. Участники зашивали свои страхи в крафтовые игрушки, визуализировали свои переживания вместе с кураторами.

Вечерами украшенные фонариками и гирляндами сапы выстроились в грандиозное шествие вдоль набережной, работал Лесной театр. Привлекали самарцев также маркеты еды и сувениров.

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