Более 4 тысяч жителей Самарской области уже присоединились к акции «Свеча памяти»

В результате акции будет оказана адресная медпомощь ветеранам Великой Отечественной войны. Фото: деньпамяти.рф

Все больше жители Самарской области присоединяется к акции «Свеча памяти», которая состоится в ночь с 21 на 22 июня 2023 года в онлайн-формате. Все желающие могут зажечь свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

Чтобы принять участие в акции, жителям нужно зажечь виртуальную свечу на портале деньпамяти.рф. На данный момент к мероприятию уже присоединились 4038 жителей Самарской области.

В результате акции будет оказана адресная медпомощь ветеранам Великой Отечественной войны. Для этого благотворительный фонд «Память Поколений» выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей.

Также Самарская область примет участие в мероприятии 22 июня 2023 года. Ночью из 35 тысяч свечей создадут огненную картину, посвященную символам Победы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.