Львенок Алтай из барнаульского зоопарка получил паспорт для перелета в Самару

Львенок Алтай готовится к поездке на новое место жительства / Фото: Сергей Писарев / vk.com

В Самару уже скоро приедет львенок Алтай из барнаульского зоопарка. Во вторник, 20 июня 2023 года, маленький царь зверей получил паспорт. Именно с ним он отправится в столицу 63-го региона.

- В паспорте сделаны основные отметки. Указаны родители. Дата и время рождения. Рост, вес. Сделанные прививки, - написал на своей странице в соцсети директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Согласно документу, полное имя львенка – Алтай Алтайевич.

В паспорте указаны родители Алтая, его дата рождения, рост и вес / Фото: Сергей Писарев / vk.com

По словам Сергея Писарева, сейчас львенок готовится к перелету. Сначала он отправится из Барнаула в Казань. Вылет намечен на утро понедельника, 26 июня 2023 года. В столице Татарстана Алтая должны встретить сотрудники Самарского зоопарка. Они отвезут его на новое место жительства. В Самаре для маленького царя зверей уже подготовили вольер. На одной из стен нарисовали гору и сделали на ней надпись «Алтай».

Напомним, ранее в Самарском зоопарке жил лев Цезарь. К сожалению, в апреле 2023 года он скончался. Причиной стали преклонный возраст и наличие различных заболеваний. В дальнейшем губернатор Дмитрий Азаров пообещал, что найдет царю зверей достойную замену. В мае стало известно, что директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев решил подарить Самаре львенка Алтая, но на определенных условиях – сохранение имени.

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