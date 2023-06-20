В Самарской области задержали виновника ДТП, из-за которого погибла ученица автошколы

В тот роковой вечер за рулем автомобиля находился пьяный житель Жигулевска.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Тольятти полицейские установили всех участников ДТП, в котором вечером 19 июля в районе дома № 1 по улице Воскресенской погибла 26-летняя ученица автошколы – мама двоих детей.
— Предполагаемый виновник аварии, который скрылся с места происшествия, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В тот роковой вечер за рулем автомобиля находился житель Жигулевска. Он во всем признался и выразил готовность сотрудничать со следствием. По предварительной информации, в момент ДТП мужчина и его пассажиры находились в состоянии опьянения.
Напомним, пьяный водитель отправил в столб учебную машину, в которой находилась мать двоих детей и 23-летний инструктор. Девушка получила смертельные травмы и скончалась, а молодого человека доставили в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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