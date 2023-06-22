Губернатор Самарской области обратился к жителям по случаю Дня памяти и скорби

Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней советских людей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 22 июня 2023 года, в России памятная дата – День памяти и скорби. По этому случаю к жителям обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как отметил глава региона, 22 июня 1941 года навсегда останется одной из самых скорбных, трагических памятных дат в истории России. В этот день фашистская Германия напала на Россию. Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней советских людей.

— Осталось вечное напоминание о том, какие неисчислимые жертвы принес на алтарь Победы наш многонациональный народ. И теперь долгом каждого из нас является защита исторической памяти и вечная память, — сказал Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, спецоперация призвана защитить жителей Донбасса, вести схватку с нацизмом, не только защитить политический и экономический суверенитет страны, но и ценностей, культуры, истории, само существование России.

Также глава региона отметил, что благодаря объединенности, любви к Родине, уважительному отношению к героям и традициям, враг не сможет ни сломить, ни заставить свернуть с избранного пути.

— В День памяти и скорби мы вновь низко кланяемся нашим ветеранам, избавившим мир от коричневой чумы. Спасибо за все, что вы сделали для страны, современников, потомков. Вечная память павшим, — подытожил Дмитрий Азаров.

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