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НовостиОбщество22 июня 2023 6:57

Губернатор Самарской области обратился к жителям по случаю Дня памяти и скорби

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Россию
Ирина МОРСКАЯ
Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней советских людей.

Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней советских людей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 22 июня 2023 года, в России памятная дата – День памяти и скорби. По этому случаю к жителям обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как отметил глава региона, 22 июня 1941 года навсегда останется одной из самых скорбных, трагических памятных дат в истории России. В этот день фашистская Германия напала на Россию. Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней советских людей.

— Осталось вечное напоминание о том, какие неисчислимые жертвы принес на алтарь Победы наш многонациональный народ. И теперь долгом каждого из нас является защита исторической памяти и вечная память, — сказал Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, спецоперация призвана защитить жителей Донбасса, вести схватку с нацизмом, не только защитить политический и экономический суверенитет страны, но и ценностей, культуры, истории, само существование России.

Также глава региона отметил, что благодаря объединенности, любви к Родине, уважительному отношению к героям и традициям, враг не сможет ни сломить, ни заставить свернуть с избранного пути.

— В День памяти и скорби мы вновь низко кланяемся нашим ветеранам, избавившим мир от коричневой чумы. Спасибо за все, что вы сделали для страны, современников, потомков. Вечная память павшим, — подытожил Дмитрий Азаров.

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