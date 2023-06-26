В Тольятти на ул. Коммунистической пассажир ВАЗа погиб в жестком ДТП с Audi

Чтобы достать погибшего пассажира из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей / Фото: Андрей Дербенев / vk.com

В понедельник, 26 июня 2023 года, на улице Коммунистической в Тольятти произошло смертельное ДТП. Там столкнулись Audi и ВАЗ-2112. Погиб пассажир отечественной легковушки. Об этом сообщил глава Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.

— В ВАЗ-2112 погиб 50-летний пассажир. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель — 60-летний мужчина — в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в городскую больницу № 2, — написал на своей странице в соцсети спасатель.

Чтобы достать погибшего и пострадавшего из покореженной машины, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. По словам Андрея Дербенева, водитель иномарки не пострадал. В настоящее время причины происшествия устанавливают правоохранители.

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