В Самарской области в страшное ДТП на трассе М-5 попала семья с тремя детьми

Легковушка с семьей столкнулась с грузовиком на трассе М-5 / Фото: ЧП Самара

В понедельник, 26 июня 2023 года, на трассе М-5 в Сергиевском районе произошло страшное ДТП. В четвертом часу дня там столкнулись Hyundai и большегруз Scania. Как выяснилось, в первом авто находилась семья с тремя детьми. Погибли два человека.

- На месте ДТП скончался 53-летний водитель легкового автомобиля и 14-летняя девочка-пассажир. В медучреждение доставлены еще трое пассажиров: 46-летняя женщина, дети 2014 и 2009 годов рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны. Полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают все детали происшествия. Прокуратура района организовала по факту случившегося проверку. Сотрудники надзорного ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал