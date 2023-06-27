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НовостиПроисшествия27 июня 2023 3:49

Появились фото страшного ночного ДТП на границе Самарской области и Казахстана 27 июня 2023

В аварии погибло шесть человек, еще восемь пострадали
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Авария случилась ночью. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Авария случилась ночью. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Появились фото страшного ночного ДТП на региональной трассе А-300 на границе Самарской области и Казахстана 27 июня 2023. Их опубликовали в региональном управлении МВД.

По данным ГУ МВД по Самарской области, в этой жуткой аварии погибло шесть человек, еще восемь пострадали, скорая помощь отвезла их в больницу. Авария случилась в половине второго ночи 27 июня на 110 км автодороги регионального значения А-300 Самара-Большая Черниговка, неподалеку от границы с Казахстаном.

Легковой автомобиль Hyundai под управлением гражданина Кыргизстана выехал на встречку и столкнулся с минивеном, который зарегистрирован за пределами страны.

Погибли водитель и четверо пассажиров легкового авто, а также один пассажир минивена. Водитель и семь пассажиров минивена доставлены в больницу, за их жизни борются врачи.