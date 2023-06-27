Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с легковушкой и микроавтобусом под Самарой

Авария унесла жизни шести человек. Фото: прокуратура Самарской области

Сегодня, 27 июня 2023 года, около 01:00 в Большеглушицком районе Самарской области произошло страшное ДТП. На 110 км автодороги А-300 столкнулись автомобиль Hyundai Elantra и микроавтобус Honda.

— Прокуратура Большеглушицкого района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

По результатам проверки решится вопрос о мерах прокурорского реагирования. Фото: прокуратура Самарской области

По результатам проверки решится вопрос о мерах прокурорского реагирования и будет дана оценка действиям ответственных лиц. Напомним, авария унесла жизни шести человек, еще восемь находятся в больнице.

В ДТП погибли водитель легкового автомобиля, его четыре пассажира и один пассажир минивэна. Водитель и семь пассажиров минивэна доставлены в больницу.

Водитель и семь пассажиров минивэна доставлены в больницу. Фото: прокуратура Самарской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.