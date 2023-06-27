В Самарский зоопарк доставили львенка по имени Алтай

Лев Алтай стал жителем Самарской области. Фото: официальная страница Дмитрия Азарова

В Самарском зоопарке появится новый обитатель – львенок по имени Алтай. Он прибыл в Самару в конце июня 2023 года.

Львенок прибыл из барнаульского зоопарка. 20 июня новый житель самарского региона получил паспорт, с ним он отправился в областную столицу. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров опубликовал фотографии Алтая в своих социальных сетях.

- Новый житель нашего зоопарка - Алтай. Благодарю коллегу Виктора Томенко и зоопарк Барнаула за подарок для всей Самарской области, - отметил глава региона.

Напомним, 18 апреля стало известно о смерти любимца самарцев – льве Цезаре. Тогда губернатор заверил земляков, что постарается договорится о доставке нового львенка. На просьбу оперативно откликнулись коллеги из Алтайского края.