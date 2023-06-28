В Самаре водителя иномарки скрутили и уложили на асфальт на ул. Ново-Садовой

Автомобилиста задержали после того, как он устроил массовое ДТП во дворе ЖК "Бриг" / Фото: samara.dtp.official

Во вторник, 27 июня 2023 года, жители Самары заметили необычную картину. В районе пересечения улицы Ново-Садовой и проспекта Ленина полицейские остановили черную иномарку и заставили водителя выйти из салона. Сразу после этого мужчину скрутили и уложили на асфальт. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. «КП-Самара» выяснила, за что задержали горожанина.

По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель черной иномарки устроил массовое ДТП в дворе ЖК «Бриг». Мужчина протаранил пять автомобилей, припаркованных в районе дома № 106м по улице Ново-Садовой. Затем он направился к проспекту Ленина, где спровоцировал еще одну аварию — врезался в ехавшую впереди машину.

Местные жители, заметив неадекватного водителя, позвонили в полицию. Вскоре правоохранители прибыли на место и задержали нарушителя. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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