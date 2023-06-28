Супруга погибшего военнослужащего из Самары показала мемориал в Макеевке

Самарчанка была на месте гибели мужа в Макеевке. Фото: телеграм-канал Екатерины Колотовкиной

Супруга участника специальной военной операции вернулась из Донецка и показала, как сейчас выглядит в Макеевке мемориал погибшим бойцам из Самарской области. Об этом она написала в телеграм-канале супруги боевого генерала Екатерины Колотовкиной.

— Я вернулась, была на месте гибели мужа в Макеевке. Возложила венок от жен Самарской области, эмоции не передать, — написала женщина.

Напомним, ранее стало известно, сколько женщин участвует в СВО. Их количество достигает более тысячи. Женщины воюют, лечат, выступают волонтерами, поднимают боевой дух.

Ранее глава женского совета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина попробовала себя в роли снайпера на дальность 1000 метров.

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