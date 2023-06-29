Бесплатные автобусы будут курсировать в Самарской области во время Грушинского

Стоянка автобуса на платформе обозначена специальным указателем. Фото: "Грушинский фестиваль"

В Самаре во время проведения юбилейного Грушинского фестиваля назначили дополнительные бесплатные автобусы. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

На них можно будет доехать от платформы имени Валерия Грушина до поляны. Время в пути составит 35-40 минут. Стоянка автобуса на платформе обозначена специальным указателем. В компании отметили, что приоритет в посадке на автобусы имеют пассажиры с детьми, пожилые люди и маломобильные категории граждан.

30 июня и 1 июля автобусы будут ходить под прибытие поездов со стороны Самары и Тольятти. Автобус отправится через 15 минут после прибытия поезда. А 2 июля график движения предусмотрели под отправление поездов в сторону Самары и Тольятти.

Напомним, в Самарской области в преддверии юбилейного 50-го Грушинского фестиваля на Куйбышевской железной дороге открыли новый остановочный пункт «Волжская Жемчужина» с видовой селфи-площадкой. Также ретропоезд «Грушинский экспресс» будет курсировать в Самарской области с 29 июня по 2 июля.

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