В Самаре межвузовский кампус оснастят по новым стандартам

Кампус на пять тысяч мест в Самаре будет IT-направления Фото: правительство Самарской области

В России утвердили стандарт оснащения современных университетских кампусов. Его разработали по поручению федерального правительства. Он устанавливает общие правила и принципы по оснащению кампусов. Об этом сообщает министерство науки и высшего образования РФ.

– Кампусы должны придать новый импульс взаимодействию университетов и научных организаций с региональными властями и бизнесом. Именно поэтому лаборатории, которые создаются в них, должны быть оснащены самым современным оборудованием для проведения исследований высокого уровня, – отметил глава ведомства Валерий Фальков.

Напомним, Самара стала одним из городов, где появится международный межвузовский кампус мирового уровня. Он будет IT-направления. Объект планируют построить около стадиона «Солидарность Арена». Он будет рассчитан на пять тысяч мест. Уже подписано концессионное соглашение о строительстве кампуса. Власти региона заключили договор с ПроШкола в рамках ПМЭФ-2023.

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