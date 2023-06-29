Юбилейный Грушинский фестиваль стартовал в Самарской области 29 июня 2023 года

В этом году фестиваль отмечает 50-летний юбилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 июня, в Самарской области стартовал 50-й Грушинский фестиваль авторской песни. На Мастрюковских озерах собрались десятки тысяч человек – некоторые приехали на место еще до официального открытия мероприятия.

Фестивальная поляна встретила гостей в праздничном обличии. Здесь царит атмосфера 70-х годов, работают ретро-фотозоны и костровая площадка. Богата и программа фестиваля: помимо приятной музыки, гостей ждут новые образовательные, интерактивные проекты и новое выставочно-досуговое пространство «Аллея фестивалей». А 1 июля на Волге пройдет парусная регата.

Напомним, добраться до поляны можно на «Грушинском экспрессе», который будет курсировать по маршруту до 2 июля 2023 года.

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