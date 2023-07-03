После распаковки вагоны пройдут приемку и проверку всех систем / Фото: Елена Лапушкина

В Самару начали поступать новые трамвайные вагоны, которые изготовили специалисты из Белоруссии. Об этом в понедельник, 3 июля 2023 года, в своем телеграм-канале сообщила глава города Елена Лапушкина.

- Первые вагоны из 12 закупленных прибыли в Самару. После распаковки они пройдут приемку и проверку всех систем и установленного оборудования, - поделилась мэр.

Салоны трамваев будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и зарядными USB-устройствами. Вагоны будут работать на самых востребованных маршрутах. Как ранее сообщал директор ТТУ Михаил Ефремов, их припишут к Городскому депо. Елена Лапушкина отметила, что скоро в Самару поступит и первая партия новых автобусов. Всего было закуплено 50 машин.

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