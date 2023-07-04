Организаторы Грушинского фестиваля-2023 опровергли запрет на патриотические песни

Организаторы "Груши" заявили, что никаких ограничений по тематике произведений на фестивале не было Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организаторы Грушинского фестиваля-2023 в Самаре опровергли информацию о запрете патриотических песен и о том, что некоторым участникам якобы пришлось петь на «альтернативной» площадке «Победа». Ранее подобные претензии появились в соцсетях.

– Одной из важнейших целей и задач проведения конкурса является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине. Именно в этих целях ровно 20 лет назад на Грушинском появилась специальная сцена. В этом году на сцене «Zа Победу» выступило рекордное количество участников – 135 артистов со всей страны, в том числе Мариуполя и Луганска. Программу посмотрели более трех тысяч зрителей, – рассказали организаторы фестиваля.

Они отмечают, что представители площадки обустроили небольшой лагерь для участников СВО, открыли для посещения фотовыставку военного корреспондента, полковника в отставке Артура Маливанчука «55 горячих мгновений». Она посвящена спецоперации на Украине и военным противостояниям в Таджикистане, Дагестане и Чечне.

- На фестивале работало 13 сцен. Ни одна из них, в том числе «ZА ПОБЕДУ», не была альтернативной. Каждая площадка стала неотъемлемой частью поющей Поляны. Заявиться на конкурс авторской песни могли все авторы-исполнители. Никаких ограничений по тематике произведений не было. Согласно положению о конкурсе, запрещены только произведения, унижающие человеческое достоинство, носящие экстремистский характер, - отметили организаторы мероприятия.

На финальный концерт на «Гитаре» был приглашен представитель площадки – лауреат Грушинского фестиваля-2002, зампредседателя центрального правления Союза десантников России, полковник запаса Михаил Калинкин. Он исполнил песню из фильма «Белорусский вокзал». Зрители поддержали его, осветив фонариками на телефонах всю Гору.

В финале праздника – на заключительном концерте на главной сцене – выступили и другие участники сцены «ZА ПОБЕДУ», в том числе бойцы СВО. Вместе с организаторами они исполнили гимн фестиваля – песню Юрия Визбора «Милая моя». Подпевала вся Поляна.

Как стало известно «КП Самара», члены жюри конкурса и сами активно занимаются волонтерскими проектами, помогают бойцам СВО, выступают перед ними с концертами, в том числе в госпиталях.

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