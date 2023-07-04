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НовостиОбщество4 июля 2023 12:13

Организаторы Грушинского фестиваля-2023 опровергли запрет на патриотические песни

Сцена «Победа», где исполняли военные композиции, входит в число постоянно действующих площадок
Анастасия ФИЛАТОВА
Организаторы "Груши" заявили, что никаких ограничений по тематике произведений на фестивале не было

Организаторы "Груши" заявили, что никаких ограничений по тематике произведений на фестивале не было

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организаторы Грушинского фестиваля-2023 в Самаре опровергли информацию о запрете патриотических песен и о том, что некоторым участникам якобы пришлось петь на «альтернативной» площадке «Победа». Ранее подобные претензии появились в соцсетях.

– Одной из важнейших целей и задач проведения конкурса является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине. Именно в этих целях ровно 20 лет назад на Грушинском появилась специальная сцена. В этом году на сцене «Zа Победу» выступило рекордное количество участников – 135 артистов со всей страны, в том числе Мариуполя и Луганска. Программу посмотрели более трех тысяч зрителей, – рассказали организаторы фестиваля.

Они отмечают, что представители площадки обустроили небольшой лагерь для участников СВО, открыли для посещения фотовыставку военного корреспондента, полковника в отставке Артура Маливанчука «55 горячих мгновений». Она посвящена спецоперации на Украине и военным противостояниям в Таджикистане, Дагестане и Чечне.

- На фестивале работало 13 сцен. Ни одна из них, в том числе «ZА ПОБЕДУ», не была альтернативной. Каждая площадка стала неотъемлемой частью поющей Поляны. Заявиться на конкурс авторской песни могли все авторы-исполнители. Никаких ограничений по тематике произведений не было. Согласно положению о конкурсе, запрещены только произведения, унижающие человеческое достоинство, носящие экстремистский характер, - отметили организаторы мероприятия.

На финальный концерт на «Гитаре» был приглашен представитель площадки – лауреат Грушинского фестиваля-2002, зампредседателя центрального правления Союза десантников России, полковник запаса Михаил Калинкин. Он исполнил песню из фильма «Белорусский вокзал». Зрители поддержали его, осветив фонариками на телефонах всю Гору.

В финале праздника – на заключительном концерте на главной сцене – выступили и другие участники сцены «ZА ПОБЕДУ», в том числе бойцы СВО. Вместе с организаторами они исполнили гимн фестиваля – песню Юрия Визбора «Милая моя». Подпевала вся Поляна.

Как стало известно «КП Самара», члены жюри конкурса и сами активно занимаются волонтерскими проектами, помогают бойцам СВО, выступают перед ними с концертами, в том числе в госпиталях.

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