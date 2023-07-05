Экс-глава самарского Госстройнадзора стал фигурантом нового уголовного дела

Чиновника задержали 4 июля 2023 года Фото: правительство Самарской области

Бывший глава Госстройнадзора Самарской области Владимир Захарин стал фигурантом еще одного уголовного дела. Теперь его подозревают в получении взятки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Областное СУ СК возбудило в отношении Захарина уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Он подозревается в получении взятки в виде квартиры от одного из самарских застройщиков, - рассказал парламентарий.

Напомним, Владимира Захарина задержали во вторник, 4 июля 2023 года. По словам депутата, в помещениях ГИСН правоохранители провели выемки.

Напомним, в прошлом году Владимира Захарина заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он и его подчиненные скрыли нарушения, выявленные в ДК в поселке Глушицкий и в досуговом центре в селе Тимашево. Оба строили по нацпроекту «Культура». На этих объектах работала фирма «Тет а тет «М».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.