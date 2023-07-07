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НовостиСпорт7 июля 2023 12:47

«Крылья Советов» обыграли «Нефтехимик» 3:2 в контрольном матче

По голу забили Липовой, Бабкин и находящийся на просмотре Ушаков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Матч прошел в Москве.

Матч прошел в Москве.

Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в товарищеском матче. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 3:2. У самарцев по голу забили Данил Липовой, Сергей Бабкин и Егор Ушаков. Последний принадлежит ЦСКА и находится в «Крыльях» на просмотре.

Напомним, ранее самарцы уступили в контрольной встрече саратовскому «Соколу» 1:2. До начала сезона «КС» проведут еще две товарищеские игры – с «Рубином» в Казани 12 июля и с «Уралом» в Самаре 16 июля.

Сезон для подопечных Игоря Осинькина начнется 22 июля в Грозном против местного «Ахмата». Первая домашняя игра назначена на 29 июля, в этот день в Самару приедет московское «Динамо».