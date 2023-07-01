Самарские «Крылья Советов» проиграли «Соколу» в первом контрольном матче

Всего в рамках сбора пройдет четыре контрольных матча. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В субботу, 1 июля 2023 года, футбольная команда «Крылья Советов» проиграла саратовскому «Соколу» в первом контрольном матче. Об этом сообщили в пресс-службе «Крыльев».

— Уступаем в первом контрольном матче со счетом 1:2. Продолжаем работу на сборах, — говорится в сообщении.

Гол у самарской команды забил Дмитрий Цыпченко. Напомним, «Крылья Советов» готовятся к старту сезона 2023/2024 годов на клубной базе в Самаре. Всего в рамках сбора пройдет четыре контрольных матча.

В пятницу, 7 июля, самарцы сыграют в Москве с нижнекамским «Нефтехимиком», 12 июля — в Казани с «Рубином». Затем команда вновь вернется в Самару, где 16 июля примет «Урал» из Екатеринбурга.

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