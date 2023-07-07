Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2023 13:49

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва на заводе «Промсинтез» под Самарой, где погибли шесть человек

На месте ЧП работали представители надзорного органа
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Трагедия на предприятии произошла около полудня в пятницу, 7 июля

Трагедия на предприятии произошла около полудня в пятницу, 7 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва на заводе «Промсинтез», который произошел днем в пятницу, 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

– В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами предприятия требований федерального законодательства, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – пояснили в ведомстве.

Напомним, взрыв на заводе прогремел около полудня. По информации прокуратуры, во время ремонта технического трубопровода произошла авария. В результате погибли шесть человек, двое пострадали – сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Следком возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Ведется следствие.