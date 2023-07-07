Прокуратура организовала проверку по факту взрыва на заводе «Промсинтез» под Самарой, где погибли шесть человек

Трагедия на предприятии произошла около полудня в пятницу, 7 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва на заводе «Промсинтез», который произошел днем в пятницу, 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

– В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами предприятия требований федерального законодательства, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – пояснили в ведомстве.

Напомним, взрыв на заводе прогремел около полудня. По информации прокуратуры, во время ремонта технического трубопровода произошла авария. В результате погибли шесть человек, двое пострадали – сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Следком возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Ведется следствие.