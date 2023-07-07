Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе «Промсинтез» под Самарой

В результате взрыва погибли шесть человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске возбудили уголовное дело по факту взрыва на заводе «Промсинтез», который произошел днем в пятницу, 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

– Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи и следователи-криминалисты СУ СКР по Самарской области осматривают место происшествия, – пояснили следователи.

Напомним, ЧП произошло около полудня. В результате погибли шесть человек, двое пострадали – сейчас они находятся под наблюдением медиков. Специалисты устанавливают причину произошедшего.

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