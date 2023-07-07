«Выбило стекла и завыли машины»: очевидцы рассказали про взрыв на заводе «Промсинтез» в Чапаевске

На заводе произошел взрыв Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу 7 июля на заводе «Промсинтез», что расположен в Самарской области, прогремел взрыв. Как известно, при взрыве погибли шесть человек, еще двое пострадали. Все они работники 3-го и 5-го цехов. Журналист «КП-Самара» пообщалась с жителями Чапаевска, где и произошло ЧП, и выяснила подробности произошедшего.

«Сразу поняла, что к чему»

По словам очевидцев, все случилось около 12 часов дня. Страшный грохот был слышен сразу в нескольких районах города. Как рассказала местная жительница Марина корреспонденту «Комсомолки», дом, в котором находится ее квартира, находится по соседству с заводом «Промсинтез».

-Был сильный хлопок! От взрыва выбило стекла, сработала сигнализация на припаркованных машинах во дворе, они громко завыли Я вот тут уж сразу поняла, что к чему, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Марина.

По словам девушки, она знала, что на заводе должны были демонтировать трубы. Ее мать работала в одном из цехов. В момент взрыва женщина находилась дома.

-Она у меня как раз спала после суток, когда все произошло.

«Вибрация ощущалась всем телом»

А вот чапаевцы, проживающие в районе типографии, сообщили, что после взрыва ощутили сильную вибрацию.

-Вибрация от взрыва ощущалась всем телом даже дома.Честно говоря, не по себе стало. Сам звук мы тоже слышали. Судя по нему, приличный взрыв был. Людей жалко, конечно, - говорит местный житель Андрей.

А вот Елена призналась: в тот момент думала только о сыне.

-Даже не помню, во сколько все случилось. У меня тогда одна мысль в голове была, в каком из цехов это произошло…сын был там как раз. Обошлось, да, но люди погибли, очень печально это все!

«Быстро среагировали»

Сама Елена трудится в магазине напротив «Промсинтез». По словам женщины, экстренные службы быстро прибыли на место.

-Минут, наверное, через 10-15 приехали все, быстро среагировали. Я видела скорую помощь, она туда и оттуда выезжала, пострадавших не видела. Пожарные, конечно, тоже были, - говорит Елена. - Потом покупатели заходили, говорили, что и прокуратура была, и полиция и Росгвардия. Сотрудники ГАИ до сих пор здесь, а вот недавно приехали и люди из ФСБ.

Напомним, сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, ведутся следственные действия. Ситуацию прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По некоторым данным, трагедия могла произойти во время ремонтных или демонтажных работ. Также еще одна версия связана с трубой, по которой подавался жидкий азот.