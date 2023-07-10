Появилось видео с детской площадки в Самаре, где дерево рухнуло на 9-летнего ребенка

По факту произошедшего проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось видео с детской площадки в Октябрьском районе в Самаре, которая сегодня стала местом ЧП. Напомним, там дерево обрушилось на 9-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.

На кадрах, которые опубликовала прокуратура Самарской области, видео, что в момент происшествия ребенок катался на карусели. Вместе с ним были другие дети – они успели отбежать в сторону.

В результате ЧП пострадавший ребенок получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь. В региональном СУ СК началась проверка по факту произошедшего. Ситуацией также заинтересовались в прокуратуре.

Отметим, что ранее подобный инцидент произошел в Промышленном районе. Дерево рухнуло на женщину и 9-летнего ребенка.