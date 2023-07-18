Медики рассказали о состоянии мальчика, упавшего с высоты в ТЦ Тольятти

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу / Фото: vk.com/tlt_01

Во вторник, 18 июля 2023 года, в соцсетях появились сообщения о гибели мальчика, который накануне упал с эскалатора в ТЦ Тольятти. К счастью, информация не подтвердилась. Ребенок жив. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

- Мальчик жив, однако он находится в тяжелом состоянии, - прокомментировали «КП-Самара» в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 17 июля 2023 года, в одном из торговых центров Автограда. По словам очевидцев, ребенок (на вид ему 11-12 лет) катался на перилах. В какой-то момент он не удержался и упал с высоты второго этажа. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. В настоящее время СК проводит по факту случившегося проверку.

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