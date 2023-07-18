В Самаре часть кровли драмтеатра находится в аварийном состоянии

В летний период в здании драмтеатра проведут текущий ремонт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приведут в порядок кровлю здания театра драмы имени Максима Горького. Как выяснилось, часть крыши находится в аварийном состоянии. Об этом рассказал директор культурного учреждения Сергей Филиппов.

По словам главы драмтеатра, в этом году планируется провести текущий ремонт здания. К примеру, в летний период обновят зрительскую часть. Также приведут в порядок фойе, входную зону, коридоры первого и второго этажа, гардероб, буфет и санузлы.

Что касается реконструкции памятника архитектуры, разговоры о которой ведутся уже несколько лет, то ее придется еще немного подождать. По словам Сергея Филиппова, подрядчик намерен сделать проект и получить положительное заключение госэкспертизы летом – в начале осени 2024 года, пишет ГТРК «Самара». При оптимистичном сценарии к реконструкции здания приступят по окончании сезона 2024 года.

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