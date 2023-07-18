Появились фото прогулки слонов у здания Самарского цирка

Слоны прогулялись возле цирка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошла прогулка и кормление слонов у цирка. Мероприятие состоялось 18 июля 2023 года.

Появились фотографии прогулки крупных животных на открытой площадке перед Самарским цирком. Главными участниками мероприятия стали индийские слонихи Карла и Рани. Они прогулялись и полакомились фруктами и другими лакомствами. Все желающие смогли посмотреть на уникальное шоу и на общение животных с дрессировщиком.

Мероприятие началось в 17:00. По словам корреспондента «КП-Самара», также планировалось купание слонов, но его отменили из-за погоды. Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и ливня.