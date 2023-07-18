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НовостиОбщество18 июля 2023 15:52

Появились фото прогулки слонов у здания Самарского цирка

Увлекательное мероприятие прошло 18 июля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Слоны прогулялись возле цирка

Слоны прогулялись возле цирка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошла прогулка и кормление слонов у цирка. Мероприятие состоялось 18 июля 2023 года.

Появились фотографии прогулки крупных животных на открытой площадке перед Самарским цирком. Главными участниками мероприятия стали индийские слонихи Карла и Рани. Они прогулялись и полакомились фруктами и другими лакомствами. Все желающие смогли посмотреть на уникальное шоу и на общение животных с дрессировщиком.

Мероприятие началось в 17:00. По словам корреспондента «КП-Самара», также планировалось купание слонов, но его отменили из-за погоды. Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и ливня.