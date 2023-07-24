В Самаре нашли подрядчика для ремонта здания театра драмы

Подрядчик выполнит работы за 2,3 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги электронного аукциона по поиску подрядчика для капитального ремонта здания театра драмы имени Максима Горького. Работы выполнит компания «Самторес-М». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Насколько известно, на участие в торгах была подана только одна заявка — от ООО «Самторес-М». Ее признали соответствующей всем требованиям. Компания проведет в драмтеатре ремонт за 2,3 млн рублей.

Напомним, в здании 1888 года постройки необходимо привести в порядок фасад и кровлю, которая частично находится в аварийном состоянии; обновить помещения администрации, кассы и бухгалтерии, а также отремонтировать санузел. Срок выполнения работ — до 15 октября 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал