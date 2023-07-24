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НовостиОбщество24 июля 2023 8:02

В Самаре нашли подрядчика для ремонта здания театра драмы

В постройке 1888 года нужно привести в порядок фасад и крышу
Анастасия ФИЛАТОВА
Подрядчик выполнит работы за 2,3 млн рублей

Подрядчик выполнит работы за 2,3 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги электронного аукциона по поиску подрядчика для капитального ремонта здания театра драмы имени Максима Горького. Работы выполнит компания «Самторес-М». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Насколько известно, на участие в торгах была подана только одна заявка — от ООО «Самторес-М». Ее признали соответствующей всем требованиям. Компания проведет в драмтеатре ремонт за 2,3 млн рублей.

Напомним, в здании 1888 года постройки необходимо привести в порядок фасад и кровлю, которая частично находится в аварийном состоянии; обновить помещения администрации, кассы и бухгалтерии, а также отремонтировать санузел. Срок выполнения работ — до 15 октября 2023 года.

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