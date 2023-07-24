В Самаре прошел пробный запуск фонтана в ретро-сквере «Самарец»

В сквере появятся новые газоны с системой автополива. Фото: администрация Самары

В июле 2023 года в сквере «Самарец» прошел пробный запуск фонтана. Общественная территория продолжает обновляться благодаря инициативе горожан. — По контракту все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2023 года, — рассказали в администрации Самары.

Напомним, сквер в границах улиц Победы, переулков Славный и Штамповщиков оформят в стиле послевоенного времени (конца 40-х годов). Образ ретро-сквера создадут с помощью 65 стилизованных светильников, 28 скамеек на чугунных ножках, 20 урн и входной группы с аркой.

Помимо этого, в «Самарце» появятся новые газоны с системой автополива, а специалисты высадят 378 кустарников и около 1300 цветов. На начало июня готовность сквера в стиле послевоенного времени на Безымянке достигала 42%.

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