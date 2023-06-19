Новым и.о. министра строительства Самарской области стал Михаил Асеев

Михаил Асеев будет временно исполнять обязанности главы регионального Минстроя Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Назначен новый и.о. министра строительства Самарской области. Этот пост занял Михаил Асеев. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Ранее Михаил Асеев занимал должность заместителя главы регионального Минстроя. До этого он руководил управлением капитального строительства Самарской области. А перед этим – косметической фирмой «Весна» и строительной компанией «Горизонт». Обе организации входили в инвестиционно-финансовую группу «Бизнес-Сфера», которую возглавлял владелец ГК «Древо» Николай Чудаев (отец предыдущего министра строительства Евгения Чудаева).

Напомним, до недавнего времени Минстроем Самарской области руководил Николай Плаксин. Однако он стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Чиновника отправили под арест и отстранили от должности. Временно исполняющим обязанности назначили замминистра Анну Урусову.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.