В Самаре сносят торговые павильоны на Кировском рынке

На участке остались одни развалины. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители поделились кадрами сноса торговых павильонов на Кировском рынке. На участке остались одни развалины.

Горожане опубликовали кадры сноса торговых палаток в социальных сетях. Фотографиями поделились в среду, 26 июля 2023 года. О том, что планируют построить на участке – пока неизвестно. Ранее на участке уже сносили незаконные постройки, но они находились на теплосетях. Два года назад подрядчики на месте части торговых рядов планировали строить транспортно-пересадочный узел «Пятилетка».

Напомним, в областной столице планируют изъять несколько домов для муниципальных нужд. Документы опубликовали на сайте городской администрации.