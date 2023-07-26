В Самарской области пациент психбольницы угнал машину у тети и устроил стрельбу

ЧП произошло на трассе М-5 утром в среду, 26 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 26 июля 2023 года, жителей Самарской области удивила информация, появившаяся в соцсетях. Очевидцы сообщали, что на трассе М-5 был задержан неадекватный мужчина. Он якобы выстрелил человеку в ногу и угнал машину. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Героем этой истории стал 38-летний житель губернии. Ночью он ворвался в дом своей тети в Исаклинском районе, напал на нее и ее супруга, а после угнал их автомобиль. Затем мужчина отправился в Сергиевский район. Полицейские пытались его остановить, но тщетно – он прибавил газ и рванул в сторону Тольятти.

Поймать буйного угонщика удалось у кафе «Ковчег». Несмотря на сопротивление – мужчина размахивал холодным оружием – его задержали и доставили к медикам.

По неофициальным данным, задержанный ранее проходил лечение в психбольнице, откуда сбежал. Оружие, которым он угрожал окружающим, – мачете. Где мужчина его раздобыл – неизвестно. От полицейской погони он уходил на Toyota Hilux. В процессе у него якобы закончился бензин, и он даже успел заехать на заправку, но задержать его там не вышло. Теперь все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ворвался в чужой дом, размахивал мачете и уходил от погони на угнанной машине: под Самарой задержали сбежавшего психа

В полиции рассказали подробности погони за психом на угнанной машине под Самарой (подробности)