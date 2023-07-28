В НК «Роснефть» прокомментировали взрыв на НПЗ в Самаре 28 июля

В результате ЧП никто не пострадал

В НК «Роснефть» рассказали, что на самом деле произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре 28 июля. Также представители компании объяснили, где случилось ЧП.

Сообщения о громком хлопке на территории НПЗ появились вечером 28 июля.

- Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании,- пояснили в НК «Роснефть».

Как сообщили в компании, в результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует.

- В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжаться в соответствии с графиком, - отметили в компании. - Совместными действиями службы безопасности Компании и правоохранительных органов был задержан предполагаемый организатор инцидента на территории Куйбышевского НПЗ.