Врачи рассказали о состоянии девочки, которой катером порубило ноги под Самарой

Пострадавшая девочка сейчас находится в реанимации больницы им. Середавина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каком состоянии находится девочка, которой катером порубило ноги в Самарской области. В настоящее время пострадавшая лежит в реанимации больницы имени В.Д. Середавина в Самаре.

- Состояние девочки тяжелое. У нее большая кровопотеря. Ей перелили кровь. Сделали операцию по ушиванию рваных ран. Ноги удалось сохранить, но прогнозов никто не дает, - сообщили «КП-Самара» в больнице Середавина.

Напомним, ЧП произошло 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина. Девочку, которая находилась в воде, задело винтом проплывающего мимо катера. У нее травмированы обе голени. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело. Водителя катера найти пока не удалось.

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