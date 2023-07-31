Глава Самары рассказала о будущем Кировского рынка и освобождении территории

Местные жители направляли много жалоб на торговлю вдоль дороги. Фото: администрация Самары

В субботу, 29 июля, глава Самары Елена Лапушкина осмотрела территорию, где хотят создать транспортно-пересадочный узел «Пятилетка». Мэр рассказала о возникающих сложностях и будущем Кировского рынка.

— Территория достаточно сложная. Там есть муниципальная земля, частная территория, железная дорога, оборонные предприятия. Местные жители направляли много жалоб на торговлю вдоль дороги. Правая сторону проспекта полностью очистили, — сказала Лапушкина.

Власти планируют продолжить освобождение земли от незаконной торговли. Это необходимо для развития города и создания транспортно-пересадочного узла. Отмечается, что с собственниками территории уже нашли варианты взаимодействия.

В настоящий момент Кировский вещевой рынок приводят в порядок. Там идет установка современных торговых киосков. Напомним, планируется создать полноценный транспортно-пересадочный узел.

Сейчас прорабатывается вопрос обустройства дополнительных парковочных мест около ОДК «Кузнецов» вдоль Заводского шоссе и проспекта Кирова. Согласовывается и схема организации движения.

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