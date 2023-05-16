Автовокзал вместо рынка: где в Самаре организуют новые транспортно-пересадочные узлы

Вместо торговых рядов у станции метро Кировская должен появиться новый автовокзал Фото: Яндекс.Карты

В рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА) в областном центре, а также в Новокуйбышевске и Тольятти появятся новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Это следует из комплексной схемы организации транспортного обслуживания жителей агломерации, утвержденной в мае 2023 года региональным правительством.

«КП-Самара» разбирается, где будут построены новые ТПУ.

Кировский рынок — под снос?

Самый масштабный транспортно-пересадочный узел планируется организовать возле станции метро Кировская. Как следует из опубликованной схемы, территорию, на которой сейчас располагается Кировский вещевой рынок, должны занять автобусы — как городских маршрутов, так и пригородных и междугородних.

- Мероприятие необходимо для переноса пригородного и междугороднего автобусного сообщения из ныне действующего Центрального автовокзала г.о. Самара, сокращения перепробегов автобусного транспорта, сокращения времени поездки на ряде маршрутов пригородного и междугороднего автобусного сообщения, повышения удобства мультимодальных поездок благодаря возникновению удобных пересадок на железнодорожный транспорт и метрополитен, - сообщают авторы комплексной схемы.

Из этих слов следует, что Центральный автовокзал на улице Авроры предполагается ликвидировать. Междугородние автобусы (та их часть, которая может уходить через Кировский мост или Зубчаниновку) будут доезжать до ТПУ Кировская. Там пассажиры смогут пересесть на городские автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, а также городскую электричку, которую планируется запустить по маршруту Липяги — Самара — Ягодная в тактовом графике (ориентировочно две пары поездов в час).

Для этих целей на станции метро Кировская отремонтируют и откроют северный вестибюль (расположенный у платформы Пятилетка). Новый автовокзал, станцию метро и платформу Пятилетка свяжут подземным переходом, который будет выводить и на территорию за железной дорогой, в сторону улицы Теннисной и площади Кирова.

Вряд ли уцелеют и торговые ряды на другой стороне проспекта Кирова. Там, как следует из схемы, планируется сделать дорогу-дублер, по которой автобусы будут заезжать на ТПУ и автовокзал.

Территория будущего ТПУ должна выглядеть примерно так. Источник: Правительство Самарской области

Пересадка в никуда

Другую часть междугородних и пригородных маршрутов с Центрального автовокзала предлагается «заземлить» на новой автостанции возле стадиона «Самара Арена». Сюда же перенесут и маршрутки, ныне отправляющиеся с Барбошиной поляны.

- Мероприятие необходимо для комплексного освоения зоны нового развития, тяготеющей к стадиону «Самара Арена», увеличения комфортности мультимодальных поездок из северных окрестностей г.о. Самара, - считают авторы схемы.

У этого проекта, однако, есть одно, но значительное препятствие: упомянутая «зона нового развития» на этой территории пока не отстроена. А значит, пока для большинства самарцев строительство ТПУ на необжитой и невостребованной территории будет просто означать непонятно зачем нужную дополнительную пересадку.

Причем пересадку непонятно на что. Несколько попыток завести к «Самара Арене» трамвайные маршруты уже приводили к их отмене — транспорт здесь востребован только в дни футбольных матчей.

Так что пока здесь не появится анонсированный студенческий кампус и новый жилой микрорайон — создавать здесь ТПУ и тем более автостанцию не имеет практического смысла.

Электричка вместо маршруток

А вот территория возле еще одного планируемого ТПУ застроена как раз плотно, и пассажиропоток там естественный и огромный. Речь о платформе Ягодная в Крутых Ключах.

Для организации ТПУ платформу Ягодная планируется сдвинуть в створ улицы Мира и Северного шоссе, а там, где она находится сейчас, будут оборотные тупики для городских электричек.

Этот проект, пожалуй, не вызывает никаких вопросов и требует первоочередной реализации.

Другая крайняя точка для планируемого запуска городской электрички: платформа Липяги в Новокуйбышевске. Организация там ТПУ тоже давно напрашивается.

Платформа Липяги находится в непосредственной близости от основной жилой застройки Новокуйбышевска, но к ней и от нее надо идти пешком по сложному рельефу. Если будет обеспечен подвоз сюда пассажиров удобными городскими маршрутами, а электрички будут ходить регулярно и часто — большая часть жителей с удовольствием пересядет с маршруток в направлении Самары на железнодорожный транспорт.

В отдаленном будущем

В максимальном варианте развития транспортного сообщения СТА на пути электрички Липяги — Ягодная также запланировано обустройство ТПУ возле платформы Волгарь на пересечении с Кряжским шоссе. Но эту платформу еще надо построить, и тогда с нее можно будет пересесть на автобусы и электробусы или даже трамваи в направлении Южного города.

В виртуальном будущем, где реализованы все планы схемы комплексного развития, в Южный город с электрички можно будет попасть также по канатной дороге от станции Самара.

Еще один ТПУ максимальным вариантом развития предусмотрен у платформы Толевая, которую для этих целей «подвинут» ближе к мосту, продолжающему улицу Авроры.

И тот же вариант «максимум» обещает три новые железнодорожные станции и три ТПУ возле них в Тольятти — по одной новой транспортной локации в каждом районе города.