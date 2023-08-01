В Самарской области причиной ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка, стала ошибка водителя

Водитель нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части и выехал на правую обочину. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 31 июля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП, в результате которого погибла девочка-подросток. Появились подробности страшной аварии.

— В 16:55 в районе световой опоры №132 в СНТ «Зеленая Даль 1» 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части и выехал на правую обочину, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Именно в этом автомобиле и находилась 12-летняя девочка. Не справившись с управлением, автомобилист столкнулся с машиной «ВАЗ-21074», за рулем которой находился 68-летний водитель. После этого первое транспортное средство продолжило ехать и съехало в кювет, где опрокинулось.

В результате ДТП пассажирка автомобиля «ВАЗ-211440» погибла на месте. Напомним, для ее извлечения тела потребовалась помощь спасателей. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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