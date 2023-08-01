В Самарской области причиной ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка, стала ошибка водителя

Водитель нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части и выехал на правую обочину.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В понедельник, 31 июля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП, в результате которого погибла девочка-подросток. Появились подробности страшной аварии.
— В 16:55 в районе световой опоры №132 в СНТ «Зеленая Даль 1» 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части и выехал на правую обочину, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Именно в этом автомобиле и находилась 12-летняя девочка. Не справившись с управлением, автомобилист столкнулся с машиной «ВАЗ-21074», за рулем которой находился 68-летний водитель. После этого первое транспортное средство продолжило ехать и съехало в кювет, где опрокинулось.
В результате ДТП пассажирка автомобиля «ВАЗ-211440» погибла на месте. Напомним, для ее извлечения тела потребовалась помощь спасателей. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.1