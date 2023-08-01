В Самарской области предотвратили возгорание на ж/д путях после ДТП с большегрузом и поездом

Спасатели обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Во вторник, 1 августа 2023 года, в Большечерниговском районе Самарской области пожарно-спасательные подразделения предотвратили возгорание на железнодорожных путях. Оно могло произойти в результате столкновения большегруза Scania с маневровым поездом.

— В результате ДТП маневровый поезд сошел с рельс. Спасатели обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К данным работам привлекались 32 человека личного состава и 8 единиц техники. Ликвидировать последствия аварии помогало и МЧС России. В аварию попали девять человек. Восемь из них находились в поезде – никто не пострадал.

А вот водитель большегруза, к сожалению, погиб на месте ДТП. В настоящий момент к месту происшествия направили восстановительный поезд с железнодорожной станции «Бузулук» Оренбургской области.

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