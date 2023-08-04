Компания «Лагуна» не смогла взыскать с мэрии Самары 2,4 млрд рублей

Бизнесмены требовали с администрации Самары 1,9 млрд рублей упущенной выгоды и 433,9 млн рублей реального ущерба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершилась судебная тяжба между мэрией Самары и компанией «Лагуна» — собственником земли на территории лесопарка имени 60-летия Советской власти. Предприниматели требовали взыскать с чиновников 2,4 млрд рублей. Однако арбитражный суд Самарской области отказал им в иске.

Напомним, компания «Лагуна» подала иск к администрации Самары и департаменту финансов в декабре 2022 года. Представители фирмы заявили, что они пострадали из-за чиновников, которые запретили им застраивать участок в одной из крупнейших зеленых зон города. На территории парка 60-летия Советской власти могли появиться магазины и высотки. По словам предпринимателей, реальный ущерб составил 433,9 млн рублей, еще 1,9 млрд рублей — упущенная выгода. Эти деньги они решили взыскать с мэрии.

В администрации Самары не согласились с требованиями бизнесменов и решили оспаривать их в суде. Разбирательство длилось полгода. Как пишет OBOZ.INFO, в четверг, 3 августа 2023 года, арбитраж вынес по делу решение. Служители Фемиды полностью отказали компании в иске. Таким образом, бюджету города удалось сохранить 2,4 млрд рублей.

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