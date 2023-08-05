Самарская область в числе неблагополучных регионов по онкоэпидемиологической обстановке

В 2022 году в Самарской области выявили 15 368 первичных случаев онкологических заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарская область вошла в число неблагополучных регионов по онкоэпидемиологической обстановке согласно данным программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Самарской области» на 2019-2024 годы. В этом же антирейтинге Хакасия, Приморье, Краснодарский край, Тыва, Бурятия, Мурманская и Кемеровская области. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщили в фонде «Не напрасно».

Фонд объявил специальный сбор, чтобы оказать персональную поддержку пациентам со всей страны. Цель – сделать так, чтобы люди с онкологическими заболеваниями и их близкие, которые живут в небольших городах, не оставались без поддержки.

- Каждый месяц в онлайн-справочную службу фонда обращаются около 300 человек, чью жизнь изменил рак. Больше половины заявок поступает из отдаленных от Москвы и Петербурга регионов, в которых не всегда есть возможность вовремя обратиться к профильному специалисту и получить качественную медицинскую помощь, - рассказали в фонде. - Команда «Не напрасно» просит поддержать работу сервиса, в котором на вопросы от онкологических пациентов и их близких отвечают практикующие врачи-онкологи из крупнейших центров.

Сервис поможет обеспечить информационную помощь в отдаленных населенных пунктах страны, даже там, где нет онкологического отделения.

В 2022 году в Самарской области выявили 15 368 первичных случаев онкологических заболеваний. Годом ранее эта цифра была примерно на тысячу меньше. 1430 случаев – рак легкого. При этом у каждого второго пациента онкология в запущенной стадии.