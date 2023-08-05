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НовостиПроисшествия5 августа 2023 17:59

В поселке Управленческий в Самаре насмерть сбили 25-летнюю девушку

Пешеход переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции
Источник:kp.ru
Полиция проводит проверку по факту аварии.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 29-летний мужчина на автомобиле Datsun насмерть сбил 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Произошло это в районе 18:15 в субботу, 5 августа 2023 года, на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Девушка-пешеход скончалась на месте ДТП, - говорится в сообщении.

По данным полиции, пешеход переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии: выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в пятницу, 4 августа, в Самаре произошло ДТП на улице Солнечной. Там столкнулись «Мазда» и «Мерседес». К счастью, обошлось без жертв, однако оба водителя оказались в больнице.