Жара в Самарской области связана с антициклоном у Кольского полуострова

Из-за отсутствия осадков и высоких температур воздуха растет пожарная опасность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики объяснили с чем связана сильная жара, установившаяся в Самарской области. Оказалось, все дело во влиянии антициклона на период 8-11 августа. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— В районе Кольского полуострова сформировалось ядро антициклона. С севера на юг он захватывает большую часть Средней Волги и препятствует продвижению атлантических и южных циклонов к востоку, — рассказали синоптики.

Прогнозируется, что такая ситуация сохранится до конца недели. В связи с этим осадки на большей части территории маловероятны, а температура воздуха днем останется в пределах +28 °C...+33 °C.

Жителям региона напоминают, из-за отсутствия осадков и высоких температур воздуха растет класс пожарной опасности.

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