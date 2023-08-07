Переполненные пляжи, мокрый енот и полыхающий лес: что натворила жара в Самарской области в начале августа 2023 года

В выходные самарские пляжи традиционно переполнены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стоит настоящая летняя жара. В выходные, 5 и 6 августа 2023 года, столбики термометров днем стабильно поднимались выше отметки 30 градусов.

Для тех самарцев, которым такая жара не в радость, у нас плохие новости - +28… +33 днем синоптики обещают каждый день до 12 августа. Солнце будет ярко светить, дождей не обещают.

Рассказываем, что натворила жара в Самарской области в начале августа 2023 года.

Крупный пожар в Тольятти

Жара и неосторожное обращение с огнем – вот причины крупного пожара, который вспыхнул в Тольятти в субботу.

Пламя полыхало два дня, потушили его только днем в воскресенье. Общая площадь пожара составила 71 гектар. Огонь вспыхнул в районе отеля «Ловчий плюс», там загорелась сухая трава, пламя быстро перекинулось на лес.

Тушили пожар больше 300 человек и больше 100 машин, использовали пожарный поезд и беспилотники. Свою технику пригнали местные предприятия.

К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Не единственный пожар

Это не единственный пожар в Тольятти, который спровоцировала, в том числе, жара. У Поволжского шоссе в Комсомольском районе полыхала сухая трава.

Огонь вспыхнул в воскресенье, 6 августа, в районе четырех часов дня. На место прибыли пожарные – 58 человек и 23 единицы техники. Локализовать возгорание удалось примерно за час. К этому моменту трава горела на площади 3,7 гектара.

Потушили пожар только к девяти часам вечера.

Пляжи переполнены

В 30-градусную жару самарцы отправились на пляжи, которые традиционно оказались переполнены в выходные.

- Приехали на пляж на Красную Глинку пораньше утром, думали, что там-то народу будет поменьше. В 10-11 утра машину уже негде было поставить, что творилось днем – говорить страшно, - вспоминает самарец Михаил.

В выходной кто-то решил расслабиться на пляже около Вилоновского спуска алкоголем, а потом полез в воду. Эта «блестящая» идея чуть не закончилась трагедией. Мужчина начал тонуть, к нему на помощь бросились отдыхающие. Они затащили горе-пляжника на матрас и отбуксировали на берег.

Пострадавший еще долго лежал на берегу и приходил в себя.

Пришел на пляж с гранатами

Жара, видимо, ударила самарцу в голову. Иначе как объяснить, что на пляж мужчина пришел… с гранатами.

Заметили его на пляже 9-й просеки. Мужчина спокойно сложил гранаты в кусты и уже собирался искупаться, как его скрутили. На пляж вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что гранаты – страйкбольные и опасности не представляют.

Купание енота в Волге

Купаться в Волге в жаркий день пришел и енот. Пришел, конечно, не сам, его привели хозяева.

Видео с купанием енотам разлетелось по интернету. Остается загадкой, рад ли был сам зверек этим водным процедурам.